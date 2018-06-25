Арбитраж Чувашии начал банкротство «Коммунальных технологий»

Арбитражный суд Чувашии ввел начальную процедуру банкротства (наблюдение) в отношении ООО «Коммунальные технологии». Временным управляющим назначен Владимир Митюнин.

Заявителем по делу о банкротстве компании выступило ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», следует из материалов суда.

Также суд постановил снять аресты с имущества должника и включить его в реестр требований кредиторов. В этот реестр включен долг КТ перед «Газпромом» на сумму 36,8 млн рублей.

Напомним, что в середине апреля Арбитражный суд Чувашии вынес решение о расторжении договора аренды муниципального имущества между «Коммунальными технологиями» и МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства», заключенного в 2007 году.

По последним данным, задолженность «Коммунальных технологий» за газ составляет 972 млн рублей, еще 430,6 млн рублей компания должна за газ, потребленный на собственные нужды. Из-за этого долга в конце мая без горячей воды остались порядка 34 тысяч человек. Сейчас этим вопросом занимается антимонопольная служба.