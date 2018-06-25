Новости общества

19:22 МСК
Новости раздела
Общество

В Лениногорске ликвидируют реабилитационный центр «Алый парус»

18:24, 25.06.2018 1
В Лениногорске ликвидируют реабилитационный центр «Алый парус»
Фото: pixabay.com

В Лениногорске ликвидируют реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Алый Парус». Учреждение перестанет работать с 1 сентября 2018 года.

Отмечается, что центр оказывал социально-медицинские, социально-педагогические и прочие услуги для детей. Работал он в полустационарном режиме с понедельника по пятницу. Мог единовременно принять до 30 детей-инвалидов.

Деньги, которые шли ранее на обеспечение работы этого центра, пойдут на гранты «в форме субсидий поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр социальных услуг», сообщают «Лениногорские вести».

Ранее власти Казани усомнились в эффективности пандусов — только 15 домов из 296, попавших в план капремонта на этот год, оборудуют конструкциями, облегчающими доступ маломобильных групп населения к квартирам.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:42
    помнится, в казани тоже хотели закрыть реабилитационный центр здравушка. в итоге поднялся шум. и не закрыли. тут, видимо, закрывают без шума.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем