В Лениногорске ликвидируют реабилитационный центр «Алый парус»

В Лениногорске ликвидируют реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Алый Парус». Учреждение перестанет работать с 1 сентября 2018 года.

Отмечается, что центр оказывал социально-медицинские, социально-педагогические и прочие услуги для детей. Работал он в полустационарном режиме с понедельника по пятницу. Мог единовременно принять до 30 детей-инвалидов.

Деньги, которые шли ранее на обеспечение работы этого центра, пойдут на гранты «в форме субсидий поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр социальных услуг», сообщают «Лениногорские вести».

Ранее власти Казани усомнились в эффективности пандусов — только 15 домов из 296, попавших в план капремонта на этот год, оборудуют конструкциями, облегчающими доступ маломобильных групп населения к квартирам.