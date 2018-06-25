Нижегородская группа «обнальщиков» вывела за границу полмиллиарда рублей

Нижегородская таможня обнаружила компанию, незаконно выводившую за границу крупные суммы. Установлено, что нарушители уже переправили около 0,5 млрд рублей.

Группа занималась обналичиванием средств и выводом их за рубеж в особо крупном размере. Вывод за рубеж осуществлялся путем предоставления поддельных документов и использования фирм-однодневок

Сотрудники таможни и Центробанка пресекли деятельность компании при попытке вывести еще 100 млн рублей, передает «Интерфакс».

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере».