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Нижегородская группа «обнальщиков» вывела за границу полмиллиарда рублей

15:59, 25.06.2018
Нижегородская группа «обнальщиков» вывела за границу полмиллиарда рублей
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Нижегородская таможня обнаружила компанию, незаконно выводившую за границу крупные суммы. Установлено, что нарушители уже переправили около 0,5 млрд рублей.

Группа занималась обналичиванием средств и выводом их за рубеж в особо крупном размере. Вывод за рубеж осуществлялся путем предоставления поддельных документов и использования фирм-однодневок

Сотрудники таможни и Центробанка пресекли деятельность компании при попытке вывести еще 100 млн рублей, передает «Интерфакс».

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере».

Происшествия
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