Минниханов утвердил изменения в бюджет Татарстана на 2018 год

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал поправки о внесении изменений в закон «О бюджете Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Документ размещен на сайте главы РТ.

Поправки 21 июня были приняты депутатами Государственного совета РТ в первом и третьем чтениях. Согласно им, бюджет Татарстана на 2018 год будет увеличен на 15,7 млрд рублей по доходам и расходам.



С учетом изменений доходы бюджета на 2018 год составят 225 млрд рублей, расходы — 243 млрд рублей, дефицит — 18,7 млрд рублей.