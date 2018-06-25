Кировские власти опровергли информацию о падении лифта в многоэтажном доме

Информация из соцсетей про обрыв лифта вместе с человеком в многоэтажном доме в Кирове оказалась ложной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как рассказал директор УК Ленинского района Андрей Антонов, в доме произошла остановка лифта. При этом сработала автоматика и вызов был передан в аварийную службу. Прибыв на место, рабочие опустили лифт и разблокировали дверь.

Внутри находился мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он вызвал себе скорую помощь. Медики вынуждены были на руках выносить его из лифта. Видимо, это и было принято очевидцем за трагический исход, рассказали в УК.

Напомним, ранее спецслужбы опровергли сообщение о задержании в Казани болельщицы из Ирана.