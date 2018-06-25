Причиной инцидента со стрельбой около колледжа в Назрани стала ссора

Причиной инцидента со стрельбой около политехнического колледжа в Назрани (Ингушетия) стала ссора. Пострадали двое — подросток и прохожий.

По данным телеканала РЕН ТВ, когда один из пострадавших выходил из учебного заведения, к крыльцу подъехала машина и из нее вышли двое молодых людей, которые и открыли стрельбу. Предполагается, что причиной такого поступка стал давний конфликт между двумя семьями.

Другое издание — ТАСС — сообщает, что стрельба велась из двух машин — Lada Granta и «ВАЗ 2114». Личности стрелков установлены, их разыскивают.