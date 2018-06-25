Два человека ранены в результате стрельбы в колледже в Назрани — СМИ

Два человека получили ранения в результате стрельбы в колледже в Назрани в Ингушетии, угрозы их жизни нет.

«В колледже произошла стрельба, двое молодых людей, по предварительной информации, 17 и 18 лет устроили стрельбу. Оба раненых с незначительными травмами доставлены в больницу», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Ранее школьница в Курганской области расстреляла одноклассников из пневматического пистолета отца.