Путин прагматично относится к падению собственного рейтинга из-за пенсионной реформы — Песков

Президент России Владимир Путин прагматично относится к падению своего рейтинга из-за обсуждения повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что вопрос пенсионной реформы очень волнует общество.

«Поэтому, конечно, общественная резонансность так или иначе влияет на волатильность рейтинговых показателей. Но вы знаете, что Путин весьма прагматично к этому относится, и для него главное — это продолжение работы, выполнение своих обязанностей главы государства, и он никогда в данном случае не оглядывается на свой рейтинг, интересы людей всегда для него превыше всего», — цитирует Пескова ТАСС.



Ранее сообщалось, что электоральные рейтинги президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева снизились на прошлой неделе из-за грядущей пенсионной реформы.