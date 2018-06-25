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В моногорода РФ за два года удалось привлечь свыше 750 миллиардов рублей инвестиций — ВЭБ

14:12, 25.06.2018
В моногорода РФ за два года удалось привлечь свыше 750 миллиардов рублей инвестиций — ВЭБ
Фото: pixabay.com

Моногорода России за два года действия программы «Комплексное развитие моногородов» смогли привлечь 761,9 млрд рублей инвестиций.

«Вот эта огромная цифра (761,9 млрд рублей, согласно презентации, — прим. ТАСС) — это сколько инвестиций было привлечено в 319 городов. Здесь деньги и градообразующих предприятий, и инфраструктура — каждый рубль, я считаю, очень важен», — цитирует заместителя председателя Внешэкономбанка, руководителя приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» Ирину Макиеву ТАСС.

Напомним, Набережные Челны и Елабуга завоевали лидерские позиции в рейтинге лучших монопрофильных муниципальных образований России по итогам 2017 года.

АналитикаЭкономикаБюджет
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