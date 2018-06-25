Набережные Челны и Елабуга вошли в тройку лучших моногородов России
Набережные Челны и Елабуга завоевали лидерские позиции в рейтинге лучших монопрофильных муниципальных образований России по итогам 2017 года.
Как сообщает пресс-служба МЭ РТ, топ-10 лучших городов выглядит так:
1. Кумертау (Республика Башкортостан),
2. Елабуга (Республика Татарстан),
3. Набережные Челны (Республика Татарстан),
4. Заречный (Пензенская область),
5. Таштагол (Кемеровская область),
6. Губкин (Белгородская область),
7. Мирный (Республика Саха (Якутия),
8. Павловск (Воронежская область),
9. Красный Яр (Омская область),
10. Полысаево (Кемеровская область).
Ранее аналитическая служба «Реального времени» подвела итоги социально-экономического развития районов Татарстана в I квартале 2018 года. Лидером социального рейтинга районов РТ стал Кукморский район.АналитикаОбществоИнфраструктура Татарстан
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