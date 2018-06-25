ЧМ-2018: 3 тур открывают финалисты группы «А» Россия — Уругвай

25 июня стартует 3 заключительный тур на групповом этапе футбольного чемпионата мира 2018 года в России. Определятся первые пары участников плей-офф. Матчи в группах начнутся в одно время.

Самара, группа «А», 17.00 мск, Россия — Уругвай, трансляция — Первый канал

Волгоград, группа «А», 17.00 мск, Саудовская Аравия — Египет, трансляция — «Матч ТВ» (Волгоград)

Калининград, группа «В», 21.00 мск, Испания — Марокко, трансляция — Первый канал

Саранск, группа «В», 21.00 мск, Иран — Португалия, трансляция — «Матч ТВ».

Накануне англичане обеспечили себе выход из группы, разгромив сборную Панамы с рекордным счетом ЧМ-2018 — 6:1.

В квартете «H» Сенегал и Япония разделили очки — 2:2, а поляки потеряли шансы продолжать борьбу, крупно проиграв сборной Колумбии — 0:3.

