У Татарстана и Польши много направлений для развития сотрудничества — Минниханов

Президент РТ Рустам Минниханов встретился сегодня с чрезвычайным и полномочным послом Республики Польша в России Влодзимежом Марчиняком.

В ходе встречи Минниханов заявил, что у Татарстана и Польши много направлений для развития сотрудничества. Он также отметил, что, несмотря на непростую политическую ситуацию, сегодня есть хорошие перспективы сотрудничества на региональном уровне. Взаимный товарооборот между Татарстаном и Польшей уже сейчас вырос на 30%, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, накануне на «Казань Арене» прошел матч между сборными Польши и Колумбии. Он завершился со счетом 3:0 в пользу колумбийцев.