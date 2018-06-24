Сборная Колумбии на «Казань Арене» обыграла Польшу со счетом 3:0

Сборная Колумбии выиграла у команды Польши со счетом 3:0 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встречу группы H, которая прошла на «Казань Арене», посетили 42 873 зрителя, что стало рекордом посещаемости стадиона.

Счет открыл защитник сборной Колумбии Ерри Мина. Далее авторами голов стали нападающий Радамель Фалькао и полузащитник Хуан Куадрадо.



Ранее сборная Японии сыграла вничью с Сенегалом в матче чемпионата мира по футболу 2018 года.