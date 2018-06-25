Возле кировского аэропорта «Победилово» образовалась свалка мусора и гниющего леса

Большая свалка строительного мусора образовалась в районе кировского аэропорта «Победилово».

Так, со стороны дороги, ведущей в сады, можно увидеть остатки гниющего леса, а на территории самого аэропорта расположились горы строительного мусора, пишет РИА «НаВятке», ссылаясь на юриста Ярослава Михайлова.

По словам местных жителей, свалка образовалась еще несколько лет назад, когда в аэропорту начиналась реконструкция. Юрист пообещал направить обращение по данной проблеме в правительство Кировской области.

Напомним, лоукостер «Победа» вернется в Киров этой осенью.