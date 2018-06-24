Лоукостер «Победа» вернется в Киров осенью

Авиакомпания «Победа» планирует ближайшей осенью вернуться в Киров.

Как пишет «Вятский наблюдатель», ссылаясь на свои источники, на днях власти и представители дочерней компании авиаперевозчика «Аэрофлот» обсудили взаимовыгодные условия возобновления полетов в регионе.

Напомним, авиакомпания «Победа» завершила работу с кировским аэропортом «Победилово» в январе 2017 года. Причиной явилось окончание срока соглашения о сотрудничестве и отказ аэропорта предоставлять скидки.