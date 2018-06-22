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На Дальнем Востоке сгорело около 10 тысяч гектаров леса за сутки

06:30, 22.06.2018 1
На Дальнем Востоке сгорело около 10 тысяч гектаров леса за сутки
Фото: pixabay.com

Почти 10 тысяч гектаров леса сгорело за последние сутки в регионах Дальнего Востока, значительная часть пришлась на Якутию.

«В минувшие сутки в ДФО возникли два новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовали 53 очага: 47 в республике Саха (Якутия), четыре в Магаданской области, два в Чукотском автономном округе», — передает «РИА Новости» сообщение департамента лесного хозяйства по ДФО.

Спасатели ликвидировали за сутки семь возгораний. К утру пятницы продолжали гореть 46 пожаров: 41 в Якутии, три на Колыме и два на Чукотке.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 9,6 тысячи гектаров, основная часть, 94%, пришлась на Якутию.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:27
    это специально поджигають что бы продать лес китайцам за безценок.
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