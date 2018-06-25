Затраты сельхозпредприятий Удмуртии выросли на 200 миллионов рублей из-за скачка цен на бензин

В Удмуртии приходится снижать площади посевов из-за роста цен на бензин и падения закупочных цен на молоко. В связи со скачком стоимости топлива аграриям республики пришлось потратить на 200 млн рублей больше.

«Основной причиной снижения посевных площадей стал недостаток финансовых ресурсов в связи со снижением закупочной цены на молоко», — рассказала на аппаратном совещании глава Минсельхоза УР Ольга Абрамова.

При этом она отметила, что за последнее время закупочные цены выровнялись, передает «Сусанин». По словам министра, рост к предыдущей неделе составил 11 копеек.

До конца года субъектам сельского хозяйства Удмуртии потребуется 15 тысяч тонн дизельного топлива и 5 тысяч тонн автомобильного бензина.