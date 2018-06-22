Прокуратура Пензенской области начала проверку из-за вспышки птичьего гриппа

Прокуратура Пензенской области организовала проверку соблюдения ветеринарного законодательства в связи с выявлением в регионе очагов вируса птичьего гриппа. Проверка пройдет в Бековском, Лопатинском, Колышлейском и Белинском районах региона.

«Четырем прокурорам районов прокуратурой области направляется поручение о проведении проверки соблюдения районными станциями по борьбе с болезнями животных требований ветеринарного законодательства при утилизации биологических отходов. К проведению проверки будет привлечено областное управление ветеринарии», — приводит «РИА Новости» слова старшего помощника прокурора области Светланы Артамоновой.

Ранее власти региона объявили карантин из-за птичьего гриппа на «Васильевской птицефабрике» (входит в группу «Черкизово»), на шести площадках ООО «Пензамолинвест» (входит в ГК «Дамате»), а также на семи частных подворьях. Сейчас в администрации губернатора утверждают, что вирус локализован.