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В Казани до конца года 25 муниципальных услуг полностью переведут в электронный вид

08:59, 25.06.2018
В Казани до конца года 25 муниципальных услуг полностью переведут в электронный вид
Фото: pxhere.com

В Казани до конца этого года 25 муниципальных услуг полностью переведут в электронный формат. Об этом стало известно в ходе делового понедельника в мэрии.

Благодаря этому казанцы смогут через Интернет оформить приватизацию жилья, получить разрешение на перепланировку или перевести жилое помещение в нежилое.

На сегодня пять муниципальных услуг уже полностью переведены в электронный вид, подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Для перевода в электронный вид услуг, связанных с обработкой пространственных данных, объявлен конкурс на внедрение комплексной муниципальной геоинформационной системы. Ее основной задачей станет автоматизация процессов информационного обеспечения градостроительной деятельности.

Ранее замминистра информатизации и связи Татарстана Тимур Зарипов рассказал, что татарстанцы будут получать уведомления о перекрытиях дорог и отключениях света на телефон.

БизнесУслуги Татарстан
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