Татарстанцы будут получать уведомления о перекрытиях дорог и отключениях света на телефон

Замминистра информатизации и связи Татарстана Тимур Зарипов рассказал, что среди ключевых задач в сфере развития цифровой экономики республики — адаптация существующих электронных ресурсов для телефонных мессенджеров.



Жители республики будут получать оповещения об отключении воды, перекрытии дорог и другие значимые сообщения.



«Планируем реализовать для жителей возможность получить комплексный сервис, охватывающий все эти направления, включающий информирование, подачу заявления, оценку качества услуг и другие направления», — цитирует Зарипова пресс-служба мэрии Казани.

Власти планируют создать единую мобильную точку доступа ко всем электронным сервисам, а именно к порталам госуслуг, образования, здравоохранения, спорта, жилищного фонда и др. Вся важная информация будет приходить на телефон в виде уведомления.