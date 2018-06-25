Рособрнадзор получит право проверять научные организации

Рособрнадзор получит право проводить мониторинг результативности деятельности научных организаций, которые осуществляют научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. Об этом говорится в проекте положения о службе.

Кроме того, ведомство будет самостоятельно определять методику и устанавливать значения эффективности. Также служба будет самостоятельно определять правила проведения процедуры государственной аккредитации и лицензирования в вузах, пишет «Коммерсант».

По словам одного из членов президиума РАН, в академии не исключают, что в будущем это создаст ученым «неудобства».

Ранее ректоры крупнейших вузов России раскритиковали существующую систему оценки качества высшего образования и предложили ее скорректировать.