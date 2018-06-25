Радамель Фалькао: Одно дело играть с Польшей, другое — с Сенегалом
Главная звезда сборной Колумбии, нападающий Радамэль Фалькао, отметившийся вторым голом, рассказал, благодаря кому у его команды вышло разгромить команду Польши.
— Эта победа состоялась благодаря поддержке всей страны, Бога, и мы надеемся, что болельщики насладились этой игрой.
— Матч прошёл так, как вы и мечтали?
— Нет, он прошёл намного лучше чем то, что мы ожидали. На трибуне были мои родные. Вся моя семья помогла мне осуществить мечту, сыграть на мундиале и победить сегодня.
— Сенегал сыграл вничью, и будет игра за выход в плей-офф.
— Мы будем готовиться к Сенегалу, будет непросто. Каждый матч особенный. Одно дело — играть против Польши, а другое — против Сенегала.
А принадлежащий «Порту» полузащитник «Ривер Плейт» Хуан Кинтеро же понадеялся, что его игра вдохновит маленьких колумбийцев на большие победы.
— Я бы хотел быть примером для всех мальчишек Колумбии. Всегда есть над чем работать.
Каждый день мы получаем новый опыт. И каждый матч – это именно новый опыт для жизни. — А вот главная звезда команды Колумбии, Радамэль Фалькао, отметившийся вторым голом
— Эта победа состоялась благодаря поддержке всей страны, Бога, и мы надеемся, что болельщики насладились этой игрой.
— Матч прошёл так, как вы и мечтали?
— Нет, он прошёл намного лучше чем то, что мы ожидали. На трибуне были мои родные. Вся моя семья помогла мне осуществить мечту, сыграть на мундиале и победить сегодня.
— Сенегал сыграл вничью, и будет игра за выход в плей-офф.
— Мы будем готовиться к Сенегалу, будет непросто. Каждый матч особенный. Одно дело — играть против Польши, а другое — против Сенегала.
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