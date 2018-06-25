Матчи ЧМ-2018 в Казани посетили 127 тысяч зрителей

В Казани три матча чемпионата мира по футболу посмотрели 127 тыс. зрителей, а всего в 11 городах России уже более 1 млн 477 тысяч человек.



Так, 24 июня, на стадионе «Казань Арена» матч между сборными Польши и Колумбии увидели 42,9 тыс. зрителей. 20 июня на матче Ирана и Испании в Казани присутствовали 42,7 тыс. зрителей, а 16 июня на матче Франции и Австралии было 41,3 зрителей, сообщает агентство «ТурСтат».

Казань вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Ростовом-на-Дону и Нижним Новгородом лидирует по посещаемости матчей чемпионата мира 2018 года.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России проходит 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани.