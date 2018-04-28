Новости происшествий

02:04 МСК
Новости раздела
Происшествия

В Казанском цирке случился потоп

23:27, 28.04.2018
В Казанском цирке случился потоп
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В обновленном Казанском цирке случился потоп. Очевидцы заявляют, что вода течет из туалетов. Зрители вынуждены обходить лужи, образовавшиеся внутри здания. Затопленными оказались туалеты, фойе и гардеробы, сообщает «Казанский репортер».

Ремонт в цирке закончился совсем недавно. На него было потрачено около одного миллиарда рублей. Директор Казанского цирка Дамир Шарифуллин объяснил, что подорожание связано с расширением фронта работ: в результате в цирке обновили почти все помещения, включая гримерки и конюшни (сам Шарифуллин особый акцент сделал на обновленных общественных туалетах).

Напомним, 16 марта президент Татарстана Рустам Минниханов лично открыл Казанский цирк после масштабной реконструкции.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также