В Казанском цирке случился потоп
В обновленном Казанском цирке случился потоп. Очевидцы заявляют, что вода течет из туалетов. Зрители вынуждены обходить лужи, образовавшиеся внутри здания. Затопленными оказались туалеты, фойе и гардеробы, сообщает «Казанский репортер».
Ремонт в цирке закончился совсем недавно. На него было потрачено около одного миллиарда рублей. Директор Казанского цирка Дамир Шарифуллин объяснил, что подорожание связано с расширением фронта работ: в результате в цирке обновили почти все помещения, включая гримерки и конюшни (сам Шарифуллин особый акцент сделал на обновленных общественных туалетах).
Напомним, 16 марта президент Татарстана Рустам Минниханов лично открыл Казанский цирк после масштабной реконструкции.Происшествия Татарстан
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