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В Турции завершилось голосование на выборах президента и парламента

18:26, 24.06.2018
В Турции завершилось голосование на выборах президента и парламента

В Турции закрылись последние участки для голосования на выборах президента и депутатов парламента страны.

Отмечается, что голосование закончилось в 17:00 по мск. Всего на выборах в Турции и на участках за рубежом могли проголосовать 56,3 млн человек, сообщает Anadolu.

Однако выборы прошли не без происшествий: полицейские в ходе спецоперации обнаружили четыре мешка с избирательными бюллетенями в автомобиле в турецкой провинции Шанлыурфа.

Напомним, в избирательные бюллетени включены фамилии действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии) и другие.

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