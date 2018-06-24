В Турции завершилось голосование на выборах президента и парламента

В Турции закрылись последние участки для голосования на выборах президента и депутатов парламента страны.

Отмечается, что голосование закончилось в 17:00 по мск. Всего на выборах в Турции и на участках за рубежом могли проголосовать 56,3 млн человек, сообщает Anadolu.

Однако выборы прошли не без происшествий: полицейские в ходе спецоперации обнаружили четыре мешка с избирательными бюллетенями в автомобиле в турецкой провинции Шанлыурфа.

Напомним, в избирательные бюллетени включены фамилии действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии) и другие.