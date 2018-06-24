Турецкая полиция открыла огонь по машине с мешками бюллетеней

Полицейские в ходе спецоперации обнаружили четыре мешка с избирательными бюллетенями в автомобиле в турецкой провинции Шанлыурфа.

Отмечается, что по машине был открыт огонь, когда она попыталась скрыться. Предполагается, что злоумышленники намеревались доставить поддельные бюллетени на один из избирательных участков. Три человека были задержаны, сообщает «Газета.ру».

Напомним, сегодня утром для голосования открылись участки на досрочных президентских и парламентских выборах, которые проходят в Турции.