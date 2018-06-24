В Турции стартовали президентские и парламентские выборы

Участки для голосования открылись на досрочных президентских и парламентских выборах, которые проходят в Турции в воскресенье.



В избирательные бюллетени включены фамилии действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии «Родина»), передает «РИА Новости».

Наряду с президентскими проходят парламентские выборы. Отмечается, что на выборах в Турции имеют право проголосовать 56,3 млн избирателей.



Напомним, от исхода выборов будет зависеть, удержится ли у власти президент Эрдоган и его Партия справедливости и развития. Как будет дальше развиваться страна — в сторону авторитарного укрепления института президентства или возвращения к парламентской республике — в материале «Реального времени».