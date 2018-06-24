Англичане обыграли сборную Панамы со счетом 6:1

Англичане обыграли сборную Панамы в матче чемпионата мира по футболу в 2018 году. Встреча прошла сегодня, 24 июня, в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 6:1.

Голами отметились защитник победителей Джон Стоунс (8-я и 40-я минуты), полузащитник Джесси Лингард (36-я) и нападающий Харри Кейн (22-я, 45-я и 62-я). В команде соперника автором единственного гола стал защитник Филипе Балой.

Напомним, накануне бельгийцы и тунисцы обновили рекорд результативности чемпионата, на двоих забив семь мячей, причем два гола состоялись в добавленное время — 5:2.