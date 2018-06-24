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Средняя зарплата в Удмуртии достигла 30 тысяч рублей

13:11, 24.06.2018 1
Средняя зарплата в Удмуртии достигла 30 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Средняя зарплата в Удмуртии составила 30836 рублей. Такие данные приводит Удмуртстат.

Специалисты проанализировали финансовую статистику за апрель этого года. Согласно их отчету, средняя зарлата увеличилась на 8,3%, сравнивая с аналогичным периодом 2017 года.

Кроме того, больше всех получают работники ресурсодобывающих компаний – 47 тысяч рублей. Затем следуют сотрудники финансовых и страховых компаний – 46 тысяч рублей. Самые же низкие зарплаты – в сфере общепита и гостиничного бизнеса – 17 тысяч рублей.

Напомним, ранее были названы самые доходные профессии в Оренбуржье.

ЭкономикаФинансы Удмуртия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:50
    а где зарплата крестьян. вы где живете? Неправда! Большинство живут на10-12т!
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