В Саудовской Аравии сняли запрет для женщин на вождение автомобиля

Женщины в Саудовской Аравии получили право управлять автомобилем.

Декрет короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда об отмене запрета на вождение транспорта для жительниц королевства вступил в силу 24 июня, передает «Коммерсант».

Отмечается, что снятие запрета — один из самых значимых шагов в рамках стратегии Vision 2030, принятой в 2016 году по инициативе наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.

Среди других целей — избавить Саудовскую Аравию от нефтяной зависимости, превратить ее в одну из самых современных экономик мира, а также оставить в прошлом образ застрявшего в средневековье государства.

Напомним, накануне страны ОПЕК+ утвердили рост добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия. Кроме того, участники не исключили, что в сентябре эти уровни могут быть пересмотрены еще раз.