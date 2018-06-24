У летевшего из России в Турцию самолета отказал двигатель

Летевший из Новосибирска в турецкую Анталью самолет, на борту которого были почти 200 человек, совершил аварийную посадку в западном казахстанском городе Атырау из-за отказа двигателя.



«Экипаж принял решение на аварийную посадку в аэропорту Атырау», — передает «РИА Новости» со ссылкой на комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Самолет, на борту которого находились 190 пассажиров и 6 членов экипажа, благополучно приземлился в Казахстане.