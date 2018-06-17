Спутник «Глонасс-М» вывели на расчетную орбиту

Фото: ru.m.wikipedia.org Bin im Garten

Разгонный блок «Фрегат» вывел спутник «Глонасс-М» на расчетную орбиту.



«Стартовавшая 17 июня в 00.46 мск с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М», — приводит «РИА Новости» сообщение департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Отмечается, что головная часть ракеты в составе разгонного блока и спутника отделилась от третьей ступени ракеты в 00.56 мск. После этого «Фрегат» довывел «Глонасс-М» на расчетную орбиту.