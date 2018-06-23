В Барнауле около 35 тысяч человек остались без света из-за урагана

Около 35 тысяч человек и семь социально значимых объектов остались без света из-за урагана в Барнауле, повалены более 50 деревьев.

Сегодня, 23 июня, из-за ураганного ветра практически весь город остался без света и частично без воды, не работают светофоры, повалены деревья, заборы, рекламные щиты, упал строительный кран, сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах региона.

Кроме того, есть погибший.

Напомним, вчера в Кировской области ветром сдуло деревянный дом.