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Из ТЦ в Самаре эвакуировали 500 человек из-за короткого замыкания

16:24, 23.06.2018
Из ТЦ в Самаре эвакуировали 500 человек из-за короткого замыкания
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

В торговом центре «Империя-2» в Самаре произошло короткое замыкание.

«В ТЦ „Империя-2“ произошло короткое замыкание в проводке в вентиляционной шахте. Возгорания не последовало. Из здания эвакуированы 500 человек», — цитирует источника в экстренных службах ТАСС.

Он уточнил, что никто не пострадал.

Ранее около 200 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Гостиный двор» в Уфе. Причиной стало задымление.

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