Из ТЦ в Самаре эвакуировали 500 человек из-за короткого замыкания
В торговом центре «Империя-2» в Самаре произошло короткое замыкание.
«В ТЦ „Империя-2“ произошло короткое замыкание в проводке в вентиляционной шахте. Возгорания не последовало. Из здания эвакуированы 500 человек», — цитирует источника в экстренных службах ТАСС.
Он уточнил, что никто не пострадал.
Ранее около 200 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Гостиный двор» в Уфе. Причиной стало задымление.Происшествия
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