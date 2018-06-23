Из ТЦ в Самаре эвакуировали 500 человек из-за короткого замыкания

В торговом центре «Империя-2» в Самаре произошло короткое замыкание.

«В ТЦ „Империя-2“ произошло короткое замыкание в проводке в вентиляционной шахте. Возгорания не последовало. Из здания эвакуированы 500 человек», — цитирует источника в экстренных службах ТАСС.

Он уточнил, что никто не пострадал.

Ранее около 200 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Гостиный двор» в Уфе. Причиной стало задымление.