В торговом центре в Уфе произошло задымление
Около 200 человек эвакуированы из торгово-развлекательного центра «Гостиный двор» в Уфе. Причиной стало задымление.
Пожарные немедленно выехали на место происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Стоит отметить, что «Гостиный двор» находится в историческом центре города.Напомним, ранее в Казани из гимназии №8 были эвакуированы более 600 человек Происшествия Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым