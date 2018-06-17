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В торговом центре в Уфе произошло задымление

17:44, 17.06.2018
В торговом центре в Уфе произошло задымление
Фото: pixabay.com

Около 200 человек эвакуированы из торгово-развлекательного центра «Гостиный двор» в Уфе. Причиной стало задымление.

Пожарные немедленно выехали на место происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Стоит отметить, что «Гостиный двор» находится в историческом центре города.

Напомним, ранее в Казани из гимназии №8 были эвакуированы более 600 человек Происшествия Башкортостан
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