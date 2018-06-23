Поисково-спасательные работы во взорвавшемся в Заинске доме завершены

Старший оперативной группы, заместитель начальника ГУ МЧС РФ по РТ (по ГПС) полковник внутренней службы Мотыгуллин Рафаиль заявил, что поисково-спасательные работы во взорвавшемся в Заинске доме завершены.

Отмечается, что сейчас разрабатывается дальнейший план проведения аварийно-восстановительных работ, а также определят специализированную строительную подрядную организацию, которая будет проводить аварийно-восстановительные работы.

Всего к ликвидации последствий ЧС привлекаются 66 человек и 17 ед. техники, в том числе от МЧС — 46 человек и 9 ед. техники, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, накануне в Заинске в одной из квартир жилого дома произошел взрыв газа. По последним данным, пострадали девять человек, в том числе ребенок. Также сообщается об одном погибшем. Ранее двух пострадавших доставили спецбортом в Казань.