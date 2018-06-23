В Татарстане за нарушение правил и норм охраны труда вынесли штрафы на 7,8 миллиона рублей

Инспекция государственного строительного надзора Татарстана и Госинспекция труда с начала 2018 года провели 654 проверки в сфере охраны труда в строительстве. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.



По его словам, за нарушение правил и норм охраны труда вынесено 197 постановлений на общую сумму более 7,8 млн рублей.

«Несоблюдение правил и мер предосторожности в сфере охраны труда отражается, прежде всего, на жизнях людей», — заявил Минниханов.

Отмечается, что на 22 июня в республике введено более 1,1 млн кв. м жилья, что составляет 116,1% к соответствующему периоду прошлого года.

Кроме того, по программе соципотеки из 176 строящихся объектов инвестиционной программы 2018 года в высокой степени готовности находится 83 объекта, в средней степени — 61 объект, в низкой — 32 объекта.