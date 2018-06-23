Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Сабантуй–2018

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с праздником Сабантуй–2018.

«В Сабантуе воплотился наш национальный характер с его природной удалью, трудолюбием, щедростью и широким гостеприимством», — приводит слова президента пресс-служба.

По словам Минниханова, праздник за свою древнюю историю вобрал в себя уникальные традиции татарского народа, основанные на глубоком уважении к родному языку, богатой культуре и обычаям предков.

Кроме того, президент отметил, что Сабантуй – это, в первую очередь, праздник хлеборобов, тружеников села и тех, чьими стараниями созидается продовольственное благополучие республики.

«Мы искренне признательны вам, дорогие друзья, за любовь и преданность родной земле и столь нелёгкий, но благородный труд!», — добавил Минниханов.