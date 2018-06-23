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МКС «приподнимут» над Землей на 700 метров

01:26, 23.06.2018
МКС «приподнимут» над Землей на 700 метров
Фото: pixabay.com

Орбиту международной космической станции откорректируют в субботу 23 июня в 11.15 мск, высота полета станции увеличится на 700 метров.

«Согласно предварительным расчетным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами (ЦУП), время включения двигательной установки грузового корабля «Прогресс МС-08» — 11.15 мск», — цитирует «РИА Новости» представителя научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш.

Ранее институт предложил при изготовлении спутников наносить на их поверхность специальное вещество, которое поможет определить с земли страну-хозяйку спутника.

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