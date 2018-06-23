Сотрудники НАТО после работы смотрят в штаб-квартире матчи ЧМ-2018

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что сотрудники альянса после окончания рабочего дня смотрят матчи чемпионата мира по футболу.

При этом премьером Бельгии Шарлем Мишелем он добавил, что десять союзников по НАТО участвуют в первенстве, поэтому «есть неплохой шанс, что один из союзников по НАТО станет чемпионом мира», сообщают «Известия».

С 14 июня по 15 июля в России проходит 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани.

