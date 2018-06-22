Часть жителей смогла вернуться в свои квартиры после взрыва в Заинске

Сегодня в одном из жилых домов в Заинске произошел взрыв и обрушение кровли. Для безопасности дом отключали от всех коммуникаций. В результате чего, жители были вынуждены покинуть свои дома.

В данный момент, жители 1,2,3,4,5,6 подъездов уже вернулись в свои квартиры. Однако жители 7 (40 зарегистрированных) и 8 (56 соответственно) подъездов разместились у своих родственников. За исключением тех, кто в больнице и ПВР.

Напомним, площадь обрушения кровли от взрыва в жилом доме в Заинске составила 50 кв. м, площадь обрушения по фасаду — 30 кв. м. Всего к ликвидации происшествия привлекли 116 человек и 44 единицы техники, в том числе от МЧС — 46 человек и 11 машин.