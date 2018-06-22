Площадь обрушения кровли в жилом доме в Заинске составила 50 кв. м — МЧС

Площадь обрушения кровли от взрыва в жилом доме в Заинске составила 50 кв. м, площадь обрушения по фасаду — 30 кв. м. Всего к ликвидации происшествия привлекли 116 человек и 44 единицы техники, в том числе от МЧС — 46 человек и 11 машин.

Отмечается, что на пятом этаже подъезда зарегистрированы семь человек, на четвертом этаже девять человек. На месте работают три психолога, сообщает пресс-служба МЧС РТ.

Ранее стало известно, что при взрыве в жилом доме пострадали девять человек. Также сообщается об одном погибшем.