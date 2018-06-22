Подъезд во взорвавшемся в Заинске доме эвакуировали

В Заинске после взрыва в жилом доме, был эвакуирован весь подъезд. Всего — 56 человек. В пресс-службе президента РТ сообщили, что кто-то переехал на время к родственникам. Остальным предложили для размещения местную гостиницу и ледовый дворец.

В результате происшествия, пострадали десять человек, один погиб. Состояние пятерых оценивается как средней тяжести. Двоих направили в больницы Казани и Челнов, еще двое в тяжелом состоянии в ожоговом центре.

Также планируется пригнать к месту разрушения кран для восстановления конструкций.

Ранее стало известно, что пострадавший от взрыва дом в Заинске отключили от газа, электричества, света и воды. Спасатели опасаются, что поврежденные коммуникации могут стать причиной новых аварий.