В деле пресс-секретаря Роскомнадзора сумма ущерба выросла почти в три раза

Следственный комитет РФ увеличил с 20 до 60 млн рублей сумму ущерба, вмененного пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому и трем из четырех фигурантов его уголовного дела об аферах с начислением зарплат.

Отмечается, что о возросшем ущербе говорится в ходатайстве СК о продлении мужчине домашнего ареста, сообщает BFM.

Напомним, что об уголовном деле в отношении Ампелонского стало известно 11 октября. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.