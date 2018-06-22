В Казани присоединят поликлинику №11 к горбольнице №16
Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление о присоединении городской поликлиники №11 по ул. Восстания, 50 к городской больнице №16 по адресу ул. Гагарина, 121 в Казани с сохранением основной деятельности последней.
Соответствующее предложение выдвинул Минздрав РТ, говорится в документе. Присоединение сделано в целях оптимизации управления государственными учреждениями здравоохранения.ОбществоМедицина Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым