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В Казани присоединят поликлинику №11 к горбольнице №16

16:55, 22.06.2018
В Казани присоединят поликлинику №11 к горбольнице №16
Фото: pixabay.com

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление о присоединении городской поликлиники №11 по ул. Восстания, 50 к городской больнице №16 по адресу ул. Гагарина, 121 в Казани с сохранением основной деятельности последней.

Соответствующее предложение выдвинул Минздрав РТ, говорится в документе. Присоединение сделано в целях оптимизации управления государственными учреждениями здравоохранения.

ОбществоМедицина Татарстан
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