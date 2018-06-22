В Башкирии суд обязал экс-чиновницу выплатить 300 тысяч рублей

Ишимбайский горсуд обязал бывшую чиновницу выплатить 300 тысяч рублей. Именно во столько оценили ущерб, причиненный государству от ее мошенничества.

Бывший специалист Макаровского сельсовета подделала документы и оформила в собственность участок земли площадью 6,5 соток, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Она уже признана судом виновной в мошенничестве и служебном подлоге. Чиновница приговорена к условному сроку.

Однако в надзорном ведомстве также потребовали возместить ущерб от действий осужденной.