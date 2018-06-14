Минэкономики РФ выступило против подорожания сигарет

Депутаты Госдумы РФ предложили запретить продавать сигареты ниже максимальной розничной цены.

Министерство экономики выступило против, заявив, что это приведет к развитию теневого рынка. Кроме того, по их мнению, нельзя ставить одинаковые цены на сигареты в городах и в селе, так как уровень дохода граждан в них разный, сообщает «Коммерсантъ».

Эксперты пришли к заключению, что минимальные и максимальные розничные цены на сигареты — гибкий инструмент госрегулирования стоимости табачной продукции, способствующий в том числе снижению уровня ее потребления населением.



Ранее Минздрав предложил до 2020 года каждый год индексировать на 10 и 20% акцизы на крепкий алкоголь и сигареты.