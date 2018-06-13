Названа средняя зарплата мирового судьи в Саратовской области

Средняя зарплата в Саратовской области у мировых судей составляет около 98 тысяч рублей в месяц.

Такую цифру озвучил зампред облсуда Артем Аниканов на заседании по государственному строительству и местному самоуправлению, отвечая на вопрос саратовских депутатов о доходах мировых судей в регионе, пишет «Четвертая власть».

Зарплата была озвучена по итогам первого квартала этого года. Также Аниканов отшутился, что за такие деньги мало кто идет работать в судебные органы.

Напомним, трудящиеся на производстве одежды получают самую низкую зарплату в России.