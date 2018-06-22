Бразильские фанаты спели прощальную песню для сборной Аргентины

Бразильские фанаты исполнили прощальную песню для игроков сборной Аргентины по футболу, сообщает Sport24.ru. Болельщики спели ее в метро, упомянув Анхеля ди Марию, Хавьера Маскерано и Лионеля Месси.

«О ди Мария, о Маскерано, о Месси, пока, Месси, пока, Месси, пока, пока, пока. Аргентина плачет, потому что чемпионат мира выиграем мы», — говорится в песне.

Накануне Аргентина разгромно проиграла Хорватии (0:3) и рискует не выйти из группы на ЧМ-2018.



Сборная Бразилии во втором туре группового этапа 22 июня встретится с соперниками из Коста-Рики.

