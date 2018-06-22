Саратовский общественник призвал чиновников проверить расценки за услуги моргов

Председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо поднял вопрос о предоставлении ритуальных услуг в регионе.

В рамках собрания совета региональной ОП он отметил, что общественникам уже больше года приходят сообщения от жителей города на «безобразия в этом виде услуг». По его словам, чаще всего люди жалуются на стоимость захоронения на кладбище, а также на цены на услуги в ритуальных фирмах и моргах.

«Я с сожалением узнал расценки на обработку умершего в морге. Вы можете себе представить, что за закрытие глаз надо заплатить 2500 рублей? Тампоны в нос и уши — 3 500 рублей, омыть труп — 12 тысяч рублей. Это что за расценки? Где антимонопольная служба?» — приводит слова Александра Ландо издание «Взгляд-инфо».

Общественник пообещал обратиться в прокуратуру и к губернатору по данным проблемам.

Напомним, ранее стало известно, что Медведев распорядился выделить Марий Эл почти 100 миллионов рублей на строительство морга.